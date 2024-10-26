В НАТО оценили готовность Путина к переговорам

В Альянсе считают, что надо фокусироваться на том, чтобы Украина имела надлежащие средства защиты

В ходе саммита БРИКС в Казани президент России Владимир Путин в очередной раз заговорил о "готовности к рассмотрению вариантов мирных договоренностей" для завершения войны против Украины. Однако на самом деле он не будет готов к каким-либо переговорным процессам в ближайшие полгода, считает высокопоставленный чиновник НАТО.

Подробнее об этом читайте в статье "Телеграфа": Три сигнала для Украины: что на Западе говорят о переговорах с Путиным, НАТО и Плане победы

"Пока Владимир Путин верит, что он побеждает, он вряд ли будет вести серьезные переговоры. Поэтому в настоящее время мы считаем, что вероятность российских уступок в ближайшие шесть месяцев достаточно низкая, если только внутренние уязвимости в России не начнут влиять на его мышление", — сказал чиновник Альянса в Брюсселе.

Он добавил, что России, для серьезного наступления, потребуется еще одна значительная мобилизация. В то же время, у Путина много причин не объявлять ее, поскольку он все еще стремится, чтобы россияне поддерживали его войну против Украины.

При этом Россия имеет значительное количественное преимущество над Украиной в боеприпасах, человеческих ресурсах и технике. Чиновник НАТО добавил, что, вероятно, РФ ежемесячно рекрутирует около 30 тысяч солдат.

По данным Альянса, Россия производит около 250 тысяч боеприпасов в месяц. Это около 10 тысяч в день и 3 миллионов в год.

"Это дополняется поставками из Северной Кореи и Ирана. Иран в прошлом году отправил как минимум 300 тысяч артиллерийских снарядов. Еще мы знаем, что Северная Корея послала не менее 6700 контейнеров боеприпасов", — отметил чиновник.

По его словам, Украину ждет "трудная зима", так как россияне продолжат попытки продвижения на фронте и удары по критической инфраструктуре и энергетическому сектору. Однако вооружение от партнеров может изменить ситуацию.

"Нам нужно фокусироваться на том, чтобы Украина имела надлежащие средства защиты и пополняла свои запасы, поэтому следует сосредотачиваться на ПВО и боеприпасах. Поддержка и повышение уровня военной помощи от западных партнеров могут создать возможность для изменения динамики на поле боя, и именно этого мы ждем", — пояснил чиновник НАТО.

Как сообщал "Телеграф", министр обороны США Ллойд Остин заявил, что российско-украинская война закончится переговорами. Однако Украина сама определит, когда нужно садиться за стол переговоров с РФ.