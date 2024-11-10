Украинцам разрешили применять огнестрельное оружие: детали от Минобороны

Правительство уточнило процедуру применения гражданскими лицами огнестрельного оружия во время войны

Кабинет министров Украины разрешил гражданским лицам применять огнестрельное оружие для отражения российской агрессии. Вместе с тем в правительстве уточнили процедуру применения оружия.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Принятое Кабмином постановление с учетом требований Закона Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" вносит изменения в пункт 4 Порядка применения гражданскими лицами огнестрельного оружия при участии в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств против Украины в период действия военного положения.

Обновленный Порядок предусматривает право гражданских лиц применять задекларированное огнестрельное оружие в соответствии с Законом Украины "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины".

В Минобороны добавили, что еще в августе 2024 года Верховная Рада Украины внесла изменения в вышеупомянутый закон, упорядочила правила обращения гражданских лиц с оружием, а также предоставила право задекларировать все имеющееся оружие и боеприпасы к нему.

Как сообщал "Телеграф" ранее, российские оккупанты расстреляли пленного украинского военнослужащего.