Вода и кожа вместо мяса. Минобороны отреагировало на скандал с консервами для ВСУ

Министерство обороны проводит служебную проверку по результатам расследования журналистов

Скандал с яйцами по 17 гривен для военнослужащих ВСУ стал далеко не единственным в системе Министерства обороны Украины. Недавно возник новый инцидент, связанный с питанием военных. Журналисты обнаружили, что бойцы получали некачественные мясные продукты.

Об этом речь идет в расследовании NGL.media. Одна из лабораторий Министерства обороны разрешила поставку на фронт почти 11 тысяч банок тушеной свинины, которая оказалась непригодной к употреблению в пищу. Мясо в этих банках заменяют на сухожилия, кожу и жировую ткань. Все это заполняется водой, что негативно влияет на конечное качество продукта.

Наличие проблемы подтвердил офицер одной из бригад ВСУ Дмитрий Власенко. Его подразделение воюет на Покровском направлении. По словам Власенко, качество продуктов остается стабильно некачественным, а его бойцы травятся этой "пищей" и теряют зубы. Особенно это касается молодых людей в возрасте 25-30 лет.

Больше всего нареканий на мясные и рыбные консервы, которые являются основой питания военных во время выполнения боевых задач.

"Консервы, которые нам привозят — в них вода, вместо мяса — кожа животных, сардины или килька в томате – вообще яд", — заявил Власенко.

Журналисты NGL.media получили посылку с солдатскими консервами, куда вошли пять банок тушеной свинины разных производителей, паштет, килька в томатном соусе, две банки сардин в масле и перловую кашу с говядиной. Результат дегустации — на видео.

Из десяти банок девять отправились в мусорное ведро. Более-менее приемлемой по вкусу, запаху и виду оказалась только перловка с говядиной.

Также по результатам независимой экспертизы выяснилось, что тушеная свинина производства ООО "Ментерика" не соответствует стандартам ГСТУ по органолептическим и физико-химическим показателям. Это значит, что ее нельзя ни потреблять, ни продавать. Поставки данной продукции осуществляет компания "Трейд гранит инвест" — ее связывают с бизнесменами Адамовским и Якубовским.

Министерство обороны Украины по итогам журналистского расследования начало служебную проверку. Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Минобороны обратилось в Службу безопасности Украины с заявлением о возможной фальсификации сопровождающих документов одним из поставщиков продуктов питания для ВСУ.

Как сообщал "Телеграф" ранее, офицер ВСУ Татьяна Черновол рассказала правду о качестве продуктов в армии. Она заявила, что при попытке приготовить мясо оно пенится и издает неприятный запах.