Гражданским в Украине разрешили применять найденное оружие во время войны: в России возбудились

Оно обязательно должно быть зарегистрировано

В России "напряглись" из-за решения Кабмина Украины. Речь идет о разрешении в период действия военного положения гражданским лицам пользоваться огнестрельным оружием для сдерживания вооруженной агрессии.

О таких изменениях сообщил постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что оружие должно быть задекларировано.

"Внесены изменения в Порядок применения гражданскими лицами огнестрельного оружия при участии в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии Российской Федерации и/или других государств против Украины в период действия военного положения. Предусмотрено право гражданских лиц при участии в отпоре или сдерживании вооруженной агрессии против Украины военное время на применение огнестрельного оружия, найденного и задекларированного в соответствии с ЗУ "Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины" N 3899-ІХ", — говорится в сообщении.

В России эта новость не прошла незамеченной. Ее опубликовали как пропагандистские СМИ, так и журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Тем временем в России, как рассказывал "Телеграф", похоже, начали уже по второму кругу мобилизовать в армию бывших заключенных, которые воевали в Украине за помилование. В частности, житель города Чита в РФ сообщил, что получил повестку о прохождении медицинской комиссии для последующего призыва на срочную службу.