Українцям дозволили застосовувати вогнепальну зброю: деталі від Міноборони
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Уряд уточнив процедуру застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час війни
Кабінет міністрів України дозволив цивільним особам застосовувати вогнепальну зброю для відбиття російської агресії. Натомість в уряді уточнили процедуру застосування зброї.
Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Прийнята Кабміном ухвала з урахуванням вимог Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" вносить зміни до пункту 4 Порядку застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії військового становища.
Оновлений Порядок передбачає право цивільних осіб застосовувати задекларовану вогнепальну зброю відповідно до Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України".
У Міноборони додали, що ще у серпні 2024 року Верховна Рада України внесла зміни до вищезгаданого закону, впорядкувала правила звернення цивільних осіб зі зброєю, а також надала право задекларувати всю зброю та боєприпаси до неї.
Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські окупанти розстріляли полоненого українського військовослужбовця.