Українцям дозволили застосовувати вогнепальну зброю: деталі від Міноборони

Уряд уточнив процедуру застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час війни

Кабінет міністрів України дозволив цивільним особам застосовувати вогнепальну зброю для відбиття російської агресії. Натомість в уряді уточнили процедуру застосування зброї.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Прийнята Кабміном ухвала з урахуванням вимог Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" вносить зміни до пункту 4 Порядку застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії Російської Федерації та/або інших держав проти України у період дії військового становища.

Оновлений Порядок передбачає право цивільних осіб застосовувати задекларовану вогнепальну зброю відповідно до Закону України "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України".

У Міноборони додали, що ще у серпні 2024 року Верховна Рада України внесла зміни до вищезгаданого закону, впорядкувала правила звернення цивільних осіб зі зброєю, а також надала право задекларувати всю зброю та боєприпаси до неї.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, російські окупанти розстріляли полоненого українського військовослужбовця.