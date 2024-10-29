Лучшее медобеспечение для ВСУ. Что известно о новом проекте Минобороны и украинских активистов

Заместитель министра обороны обсудил этот вопрос с украинскими активистами

Министерство обороны Украины совместно с представителями общественных организаций займутся вопросами усовершенствования медицинского учреждения военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Заместитель министра обороны, бригадный генерал юстиции Сергей Мельник встретился с членами ряда общественных организаций. Во время встречи шла речь о порядке учета и комплектации индивидуальных аптечек и медицинских рюкзаков, а также сертификации украинских турникетов с учетом реального опыта боевых действий.

Кроме того стороны обсудили вопрос взаимодействия Вооруженных сил Украины с волонтерскими организациями, которые занимаются эвакуацией раненых. Еще один вопрос, который был поднят на встрече — возможность усовершенствования процедуры сбора и хранения биоматериалов для идентификации человека с помощью ДНК-экспертизы в случае необходимости. Это может понадобиться в случае пропажи военнослужащего без вести, либо же его гибели.

Как заявил Сергей Мельник, для внедрения качественных изменений в медицинском обеспечении военнослужащих необходимо учитывать практические аспекты. Ими украинские военнослужащие делятся, в частности, и с общественными организациями, отметил заместитель министра обороны.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в замороженной курятине, которая была закуплена для поставок в ВСУ, внезапно была обнаружена медицинская игла.