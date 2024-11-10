Надо отказаться от иллюзий: историк оценил, как закончится война

Историк предлагает оценивать ситуацию без лишних фантазий

Российская война против Украины может растянуться на десятилетия. Возможно в ней будет какое-то перемирие, однако имперский дух из россиян со временем не выветрится.

Об этом историк, публицист, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак рассказал в интервью "Телеграфу": Будет перемирие, но оно несет новый риск: Ярослав Грицак о победе Трампа, ошибках Путина и будущем Залужного

Он напомнил, что после поражения Германии во Второй мировой у немцев ушло одно или два поколения, чтобы изменить мышление. Россия тоже должна потерпеть поражение, чтобы началось меняться мышление, а до тех пор не стоит питать иллюзий.

"Если россияне не хотят воевать, это не значит, что они хорошо относятся к Киеву. Они не хотят воевать, потому что это им не выгодно, страшно, бьет по карману, но от этого россияне не перестанут меньше ненавидеть Украину. Это перманентная война (холодная или горячая) и это на десятилетие", — сказал он.

Грицак отметил, что сейчас украинцам стоит сформировать прагматические ожидания, которые сводятся к тому, что Украина победит, но непонятно когда и в какой конфигурации. Он также допустил, что может наступить перемирие, которое вовсе не значит завершение войны.

При этом он подчеркнул, что если война будет закончена на данном этапе, то она будет закончена несправедливо по отношению к Украине.

"Я хотел бы пожелать всем нам стойкости и сохранять надежду на все. Ибо я думаю то, чего больше всего хочет от нас Путин, чтобы мы эту стойкость и надежду потеряли. Когда теряется надежда, все остальное теряется автоматически. Поэтому не будем питать ни завышенные ожидания, ни предсказывать катастрофу, а готовиться к прагматичному сценарию. И верить в то, что мы победим", — подытожил профессор.

Напомним, ранее Грицак объяснил, почему считает, что полноценное завершение войны в нынешних условиях невозможно.