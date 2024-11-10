Мира не будет: историк рассказал, можно ли сейчас закончить войну в Украине

У России сейчас нет повода останавливаться

Война России против Украины не является регулярной войной, поскольку обе стороны стремятся к полному уничтожению противника. В условиях столь высоких ставок любое прекращение огня будет временным.

Об этом историк, публицист, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак рассказал в интервью "Телеграфу": Будет перемирие, но оно несет новый риск: Ярослав Грицак о победе Трампа, ошибках Путина и будущем Залужного

По его словам, снижение доли украинцев, которые готовы долго терпеть войну свидетельствует о том, что война может закончиться быстрее, но это будет капитуляцией или коллапсом Украины.

"Это война, скорее похожая на Вторую мировую, где должен быть только один победитель. Этот победитель хочет стереть побежденную страну с карты мира. Украинцы хотят, чтобы изменилась и развалилась Россия, а Россия хочет Украину стереть с карты мира. Это очень высокие ставки. Возможно ли перемирие при таких ставках? Может быть. Но не мир, а перемирие", — сказал он.

Историк отмечает, что война закончится лишь когда Россия потеряет желание воевать, но пока к этому еще далеко. При этом он подчеркнул, что удивлен результатами опроса КМИС, который говорит, что 63% украинцев готовы долго терпеть войну. Впрочем, он считает эту цифру не показательной из-за приближения зимы и недавней победы Дональда Трампа в США.

Грицак подчеркнул, что не верит в возможность Трампа завершить войну на приемлемых для Украины условиях, поскольку для этого необходимо, чтобы Украины и Запад имели достаточно силы.

"Каждый мир или перемирие есть функция силы: кто какую имеет силу. И сейчас я не вижу оснований, почему Путин должен согласиться на перемирие, поскольку у него силы есть, он сейчас на коне как говорится. С чего бы он должен остановить свою атаку?", — считает историк.

Профессор добавил, что сейчас многим хотелось бы остановить войну, но он не думает, что это сейчас является реальным сценарием.

Как сообщалось ранее, в СМИ появилась информация о том, что после победы Трампа Украина якобы смягчила своё мнение о мирном плане Китая и Бразилии. Ранее его считали полезным для России.