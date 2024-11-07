"Мы настроены...": Путин заговорил о перемирии, но без ультиматумов не обошлось
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Россия признавала границы Украины только с учетом ее нейтрального статуса
Президент России Владимир Путин выступил на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" с очередными заявлениями по Украине. В своей речи он упомянул о перемирии, нейтралитете нашей страны и условиях признания ее границ.
Глава Кремля также сделал ряд заявлений по поводу возможных переговоров и ситуации на фронте. "Телеграф" собрал главные тезисы по выступлению Путина на заседании клуба.
По его словам, Россия признавала границы Украины после распада СССР только с учетом ее нейтрального статуса.
Путин подчеркнул, что без нейтралитета Украины невозможны добрососедские отношения. По его мнению, нейтральный статус – гарантия того, что Украину не используют против России.
Главное из речи Путина
- "Мы никогда не поддерживали и не поддерживаем государственные перевороты, в том числе и в Украине"
- "Россия признавала границы Украины, учитывая ее нейтральный статус"
- "Если нейтралитета Украины не будет, то трудно представить наличие каких-то добрососедских отношений"
- "Наличие нейтралитета Киева — гарантия того, что Украина снова не станет инструментом третьих стран против России"
- "Мы так не договаривались" — о желании Украины вступить в НАТО
- "Где мы нарушили Устав ООН? Да нигде"
- "Донбасс и Новороссия имели право принять решение о своем суверенитете от Украины, это соответствует уставу ООН"
- "Мы настроены на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования и чтобы Украина стала независимым, суверенным государством"
- "Киеву было приказано из-за океана держаться в Курской области любой ценой до выборов президента США"
- "Киев потерял более 30 тысяч военных в Курской области"
- "Россия готова к мирным переговорам по Украине, но не на базе "хотелок" Киева, а на базе "Стамбула" и реалий сегодняшнего дня"
- "В Украине нужно не перемирие "на полчаса или полгода", а условия для долгосрочного урегулирования"
- "Чего в Европе не хватает? Мозгов не хватает!"
- "Россия идет своим путем и не свернет с него, но не отказывается от интеграции"
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Путин поздравил Трампа с победой на выборах. В то же время Путин объяснил, что не звонит по телефону сам, потому что западные лидеры прекратили свои звонки к нему.