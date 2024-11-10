Треба відмовитись від ілюзій: історик оцінив, як закінчиться війна

Історик пропонує оцінювати ситуацію без зайвих фантазій

Російська війна проти України може розтягнутися на десятиліття. Можливо, в ній буде якесь перемир’я, проте імперський дух із росіян найближчим часом не вивітриться.

Про це історик, публіцист, професор Українського католицького університету Ярослав Грицак розповів в інтерв’ю "Телеграфу": Буде перемир’я, але воно несе новий ризик: Ярослав Грицак про перемогу Трампа, помилки Путіна та майбутнє Залужного

Він нагадав, що після поразки Німеччини у Другій світовій у німців пішло одне чи два покоління, щоб змінити мислення. Росія теж повинна зазнати поразки, щоб почалося змінюватися мислення, а доти не варто мати ілюзій.

"Якщо росіяни не хочуть воювати, це не означає, що вони добре ставляться до Києва. Вони не хочуть воювати, бо це їм не вигідно, страшно, б’є по кишені, але від цього росіяни не перестануть менше ненавидіти України. Це перманентна війна (холодна чи гаряча) і це на десятиліття", — сказав він.

Грицак зазначив, що зараз українцям варто сформувати прагматичні очікування, які зводяться до того, що Україна переможе, але незрозуміло, коли та в якій конфігурації. Він також припустив, що може наступити перемир’я, яке зовсім не означає завершення війни.

При цьому він наголосив, що якщо війну буде закінчено на даному етапі, то її буде закінчено несправедливо стосовно України.

"Я хотів би побажати всім нам стійкості і зберігати надію попри все. Бо я думаю те, чого найбільше хоче від нас Путін, щоб ми цю стійкість і надію втратили. Коли втрачається надія, все решта втрачається автоматично. Тому не будемо плекати ані завищені очікування, ані пророкувати катастрофу, а готуватися до прагматичного сценарію. І вірити в те, що ми переможемо", — підсумував професор.

Нагадаємо, раніше Грицак пояснив, чому вважає, що повноцінне завершення війни за нинішніх умов неможливе.