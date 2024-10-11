В Украине резко поднимутся цены на косметику. "Щеки будут натирать свеклой", - смеются в сети

СМИ назвали причину таких изменений

В Украине цены на косметику отечественных производителей поднимутся на 20-50%. Причиной тому станет гармонизация с законодательством Европейского Союза.

Об этом рассказал основатель компании Archimed, которая консультирует иностранные компании отрасли, Николай Романьок, пишет Forbes Ukraine. Отмечается, что с августа 2024 года украинские косметические бизнесы должны соблюдать новые правила производства.

В свою очередь соучредитель бренда косметики с выручкой 281,4 млн грн в 2023 году Livesta Светлана Дихтяренко отметила, что новые правила означают существенные затраты на пересмотр складов и ингредиентов продукции. Также это повлияло на ее упаковку, оборудование, сертификацию и т.д.

Романек, ссылаясь на аналитику исследовательского агентства Fama, сообщил, что в Украине зарегистрировано 1159 производителей косметических средств, которые в 2023-м уплатили 1,8 млрд грн налогов. Forbes отмечает, что новые правила для украинских производителей стали экзаменом на выживание.

"Придется вложить более $7000–10 000 для завершения перехода. Это дополнительные лабораторные тесты, регистрация и консультации с юристами", – подчеркнула соучредитель косметического бренда Crumb Евгения Лысенко и добавила, что остается вопрос, насколько повысят цены поставщики компонентов, которые тоже подпадают под регламент.

Следует отметить, что пользователи соцсетей активно отреагировали на эту новость. Некоторые поинтересовались, когда уже в Украине будет европейский уровень зарплат, а другие пошутили, что теперь украинские девушки будут вынуждены отказаться от косметики.

Напомним, на украинском рынке выросли цены на некоторые товары из бакалеи. Стоимость растительного масла также выросла и разница между показателями за месяц составляет более 5 гривен.