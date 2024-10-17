В 2025 году Интернет снова может подорожать: какая причина в этот раз

Однако пока среднюю стоимость услуги не называют

В следующем году Интернет для некоторого количества абонентов может еще удорожать, поскольку провайдеров, находившихся на упрощенной системе налогообложения, с 1 октября перевели на общую систему. Это означает, что они вынуждены будут платить более высокие налоги, а также нанимать дополнительных специалистов по ведению бухгалтерии.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал член правления Интернет-ассоциации Украины Александр Арутюнян.

"Поскольку отмена упрощенной системы все же произошла (по нашему мнению незаконным способом), соответственно провайдеры подняли стоимость своих тарифных пакетов. И это только первый шаг. Провайдер не может поднимать тарифы на всю сумму своих расходов. Второй шаг будет в начале следующего года, тогда для некоторого количества абонентов интернет снова подорожает", – объяснил Арутюнян.

Следует отметить, что с 1 октября некоторым пользователям уже подняли цены на Интернет. Кроме того, качество интернет-услуг может снизиться. Причина в том, что вместо улучшения качества предоставления интернета и закупки оборудования для его стабильной работы, провайдеры будут вынуждены тратить деньги на налоги и бухгалтерию.

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