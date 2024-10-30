Как получить отсрочку от мобилизации по уходу за родителями

После получения заключения мужчина должен подать в ТЦК заявление

При общей мобилизации в Украине некоторые категории граждан могут получить отсрочку. Среди них – те, кто обеспечивает уход за родителями с инвалидностью.

Детальнее об этом объяснила адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко в комментарии для РБК-Украина. Согласно законодательству, отсрочку могут получить те, чьи родители имеют инвалидность I или II группы.

Однако для родителей с инвалидностью III группы этот вопрос не столь однозначен. Анищенко пояснила, что III группа не всегда является достаточным основанием — важно медицинское заключение о необходимости постоянного ухода.

"В таких ситуациях человек должен быть нетрудоспособным, и его состояние здоровья должно требовать постоянного ухода. Если у обоих родителей III группа инвалидности, и за ними некому ухаживать, кроме единственного сына, это может стать основанием для отсрочки", — отмечает юрист.

Как оформить отсрочку

Чтобы получить отсрочку на основании ухода за родителями, следует обратиться во врачебно-консультативную комиссию (ВКК). Она созывается по месту регистрации в медицинском учреждении, где пациент имеет декларацию с врачом.

Для этого необходимо:

пройти обследование состояния здоровья родителей;

обратиться к семейному врачу;

инициировать заседание ВКК, которая оценит состояние родителей и подтвердит необходимость постоянного ухода.

После получения соответствующего заключения, подтверждающего потребность в уходе, мужчина может официально подать заявление и документы для отсрочки от мобилизации, ссылаясь на состояние здоровья родителей.

Напоминаем, что военнообязанные, имеющие жен с инвалидностью, в том числе и III группы, также могут оформить отсрочку от мобилизации.

Документы, необходимые для отсрочки:

свидетельство о браке для подтверждения родственных отношений;

медицинские документы, подтверждающие инвалидность партнера.

После подачи документов военнообязанный не подлежит призыву на военную службу, поскольку его увольняют на основании законодательства о мобилизации. Важно, что такие лица также не должны проходить военно-врачебную комиссию (ВВК) .

Следует отметить, что отсрочка действует только при наличии надлежаще оформленных документов , и если состояние здоровья партнера изменится или инвалидность будет аннулирована, это освобождение от призыва может быть пересмотрено.

Ранее "Телеграф" писал, когда и как продолжать отсрочку от мобилизации. После 9 ноября гражданам, уже имеющим отсрочку, нужно ее обновить.