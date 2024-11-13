Киевляне приходят в себя после атаки РФ. Как выглядела столичная подземка во время тревоги (фото, видео)

Такая ситуация для киевлян уже привычна

В среду, 13 ноября, российские войска устроили ракетно-дроновую атаку, взрывы раздавались в Киеве. Во время воздушной тревоги люди спасались от атаки в метрополитене.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы. На опубликованных кадрах заметно, что людей там много.

Кто-то сидит на ступеньках, другие люди подготовились заранее и взяли с собой стулья. Бабушки и мамы с детьми, а также люди с животными также присутствуют в метрополитене.

Не лучше ситуация и на станции "Академгородок". Люди стоят в переходе, на платформах, а также на лестнице.

Такое для киевской подземки не редкость, ведь каждую ночь армия РФ запускает на столицу и область большое количество дронов. Отметим, что в октябре враг запустил по Украине 1908 "шахедов". В ночь на воскресенье, 10 ноября, Россия запустила по Украине рекордную цифру — 145 дронов.

Ракетная атака в Киеве 13 ноября

Утром в среду, 13 ноября, в Киеве прогремели взрывы. Россияне атакуют Украину ракетами, работает ПВО. Столица под массированным обстрелом – враг одновременно применил баллистику, крылатые ракеты и "шахеды".

В КМВА сообщили, что в связи с угрозой ракетного удара в Киеве могут быть введены графики аварийных отключений электроэнергии. Там объяснили, что это превентивная мера.

Ранее Телеграф писал, что боевая часть вражеских беспилотников типа Shahed изменилась, и они теперь несут термобарические боеприпасы. Кроме того, уже сейчас украинцы могут наблюдать за тем, как ударные дроны регулярно летают на очень низкой высоте.