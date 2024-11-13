Почему экономического бронирования не будет: нардеп объяснил

Депутат рассказал, что Украина собирается делать дальше

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Богдан Кицак заявил, что экономического бронирования в стране не будет.

Об этом он сказал в эфире Новини.Live. По его словам, от бронирования решили отказаться, потому, что оно вызвало недовольство в обществе.

В то же время Украине нужно решать другие вопросы, в частности, привлечения иностранных денежных вливаний в госбюджет. Кицак отметил, что для бюджета на 2025 год необходимо почти 39 млрд долларов.

Кроме того сейчас ведется работа по дополнительному увеличению производства украинского оружия по т.н "датской модели". Ее суть состоит в том, что международные партнеры финансируют производство украинского оружия, которое непосредственно сразу уходит на фронт и попадают соответствующим подразделениям Сил обороны Украины.

Это должно дать возможность нарастить возможности Украины по оборонке, которая может производить в разы больше, чем украинский бюджет по состоянию на сегодняшний день, считает народный депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Кицак.

Ранее "Телеграф" рассказывал о возможной модели экономического бронирования. О ней сообщал народный депутат Ярослав Железняк.