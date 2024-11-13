Чому економічного бронювання не буде: нардеп пояснив

Депутат розповів, що Україна збирається робити далі

Народний депутат України від фракції "Слуга народу" Богдан Кіцак заявив, що економічного бронювання у країні не буде.

Про це він сказав в ефірі Новини. За його словами, від бронювання вирішили відмовитися, тому що воно викликало невдоволення у суспільстві.

Водночас Україні потрібно вирішувати інші питання, зокрема залучення іноземних грошових вливань до держбюджету. Кіцак зазначив, що для бюджету на 2025 рік потрібно майже 39 млрд доларів.

Крім того, зараз ведеться робота з додаткового збільшення виробництва української зброї за т.зв. "датської моделі". Її суть полягає в тому, що міжнародні партнери фінансують виробництво української зброї, яка безпосередньо одразу йде на фронт і потрапляє до відповідних підрозділів Сил оборони України.

Це має дати можливість наростити можливості України щодо оборонки, яка може виробляти в рази більше, ніж український бюджет на сьогодні, вважає народний депутат від фракції "Слуга народу" Богдан Кіцак.

Раніше "Телеграф" розповідав про можливу модель економічного бронювання. Про неї повідомляв народний депутат Ярослав Железняк.