На год, но с условием: нардеп рассказал о возможной модели экономического бронирования

Критичность работника будет важнее критичности предприятия

Решение об экономическом бронировании от мобилизации уже принято. Остается только дождаться одобрения "политического руководства".

Сейчас рассматривается три модели такого бронирования. Об этом народный депутат Ярослав Железняк со ссылкой на заместителя министра экономики Виталия Кондратова сообщил в своем телеграм-канале.

"Сказал что точно будут внедрять модель экономичного бронирования. Решение принято. Сейчас смотрят несколько моделей (три). Ждут "решения политического руководства"", – говорится в публикации.

По словам парламентария, бронирование будет продлеваться ежегодно, в то же время справки о подтверждении заработной платы необходимо будет предоставлять ежемесячно.

"Типа сказали, что переходят от критичности предприятия к критичности работника. Вроде бы на год, но с ежемесячным подтверждением зарплаты", – написал он.

Железняк добавил, что члены профильного комитета не поддерживают отдельные нюансы такого бронирования.

Напомним, ранее "Телеграф" разбирался, почему Генштаб и Минобороны боятся разговоров об экономическом бронировании. По мнению главы парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи, Генштаб ВСУ и МО не против идеи экономического бронирования, однако имеют свои резоны, побуждающие их не выражать публично свою точку зрения. При этом в Вооруженных Силах надеются, что смогут получить дополнительные финансовые поступления.