Украина готовится к выборам? ЦИК издала интересное постановление

В Раде объяснили, о чем идет речь

Центральная избирательная комиссия издала постановление об упорядочении избирательных участков. Это может указывать на возможную подготовку к выборам в Украине.

Об этом в эфире Ранок.LIVE заявила нардепка от партии Всеукраинское объединение "Свобода" Оксана Савчук. Она отметила, что соответствующее постановление ЦИК было принято 20 сентября.

"Избирательные участки по состоянию на сегодняшний день сформированы по последним выборам, которые состоялись в 2020 году, местные. И теперь нужно вообще смотреть по имеющейся территории, какие избирательные участки есть. В конце концов, некоторые точки, где когда-то происходило голосование, разрушены войной. ЦИК должна сделать сейчас анализ действующего положения вещей", — пояснила Савчук.

Напомним, ранее издание The Economist написало, что резидент Украины Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения президентских выборов в 2025 году. Отмечается, что єто решение продиктовано желанием укрепить свои позиции и удовлетворить просьбы международных партнеров. Несмотря на военное положение, которое формально делает невозможным проведение выборов, глава государства ищет пути для реализации этого плана.

В свою очередь народный депутат от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко заявил, что выборы в Украине возможны только после окончания военного положения. Он отметил, что Украина в отличие от России является демократическим государством, где выборы обязательно состоятся после победы.

Как известно, в проекте госбюджета на 2025 год на руководство и управление в сфере проведения выборов и референдумов предусмотрено 275 млн. гривен. При этом дополнительные расходы на проведение выборов в проекте бюджета не предусмотрены.