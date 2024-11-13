Украина не может существовать без гарантий безопасности, — экс-министр Климкин

Путин может использовать перемирие для укрепления

Пока не развеется флаг НАТО над Украиной, мы не сможем закончить эту войну в долгосрочной перспективе. Такое убеждение выразил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время Пятого Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum).

"Потому что, как только у нас будет какое-то прекращение огня, Путин, вероятно, начнет готовиться не просто к нарушению этого перемирия, а к срыву этого перемирия способом, который может поставить под угрозу всю европейскую безопасность", — сказал бывший министр.

Климкин прокомментировал недавние заявления в СМИ о европейских войсках на линии разграничения и отметил, что вокруг Трампа существует своеобразное представление, согласно которому основную часть ответственности должна взять на себя Европа.

"Я не являюсь большим сторонником этого, но я могу представить определенный переходный набор гарантий и это могут быть европейские войска. В идеале войска НАТО, но по крайней мере, европейские войска в Украине, расположены вдоль линии столкновения, которые поддерживаются двусторонними гарантиями безопасности, гарантиями безопасности США. Потому что, разговаривая с европейцами, мне трудно представить, что европейцы могут быть в Украине без какой-либо политической поддержки США", — пояснил бывший глава МИД Украины.

Климкин отметил, что гарантии безопасности для Украины должны стать принципиальным пунктом накануне любых возможных мирных переговоров, без этого вопроса нет смысла даже начинать переговоры.

"Мы не можем существовать без гарантий безопасности. А зона демилитаризации – это не гарантии безопасности", — заявил Климкин.

Экс-министр напомнил, что россиянам нельзя доверять: во время переговоров в Нормандском формате Климкин уже договаривался с РФ о прекращении огня – "и россияне нарушили все соглашения о прекращении огня".

Организаторами Пятого Киевского еврейского форума (Kyiv Jewish Forum) в Вашингтоне являются Еврейская конфедерация Украины и The Jerusalem Post. Спикеры и гости форума обсуждают, как противостоять современной оси зла, образуемой Россией, Ираном и Северной Кореей. Они также будут искать ответы, как устранить угрозу роста антисемитизма во всем мире и сохранить единство еврейской диаспоры. Медиапартнерами KJF-2024 являются: NV, Oboz.ua, РБК-Украина, Telegraf.ua, Интер.

Напомним, форум открыл президент Еврейской конфедерации Украины и вице-президент Всемирного Еврейского Конгресса Борис Ложкин. Во вступительном слове Ложкин подчеркнул, что украинцы и израильтяне возлагают большие надежды на возвращение в США администрации, которая раньше демонстрировала свою решительность помогать как Украине, так и Израилю.