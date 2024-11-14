Россияне оккупировали новое село в Донецкой области и продвинулись к Купянску (карты боев)

Оккупанты пытаются идти вперед любой ценой

Идет 995-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, с начала минувших суток, 13 ноября, до 22:00, на фронте произошло 151 боевое столкновение. Россияне продвинулись в Донецкой и Харьковской областях.

По данным портала DeepState, враг оккупировал Ильинку (Покровский район Донецкой области). Также россияне продвинулись в Дальнем, возле Новодонецкого, Трудового на Донетчине и Купянска (Харьковская область). Изменения линии фронта отображается на карте.

Как сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей сводке по состоянию на 22:00 13 ноября, больше всего боев за сутки было на Кураховском направлении. Там произошло 40 боевых столкновений. Россияне пытались продвинуться в районах населенных пунктов Берестки, Ильинка, Новоселидовка, Солнцевка, Кременная Балка, Вознесенка, Новодмитровка, Максимильяновка, Дальнее, Антоновка и Екатериновка. За 13 ноября враг потерял там два танка, три боевых бронированных машин, 13 единиц автомобильной техники. Также был поврежден один танк и три единицы автомобильной техники.

Очень активны оккупанты и на Покровском направлении, где за неполніе сутки они провели 36 наступательных и штурмовых действий. Бои шли в районах Сухой Балки, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Григорьевки, Даченского, Миролюбовки, Петровки, Новоалексеевки, Пустынки.

"По предварительным данным, за сегодня (13 ноября, — ред.) враг потерял более 400 человек убитыми и ранеными, также украинские военнослужащие уничтожили два танка, три боевых бронированных машин, десять единиц автомобильной техники. Кроме того, два танка, восемь единиц автомобильной техники были существенно повреждены", — отметили в Генштабе.

Российская армия давит и на Купянском направлении, где 13 ноября Силы обороны отразили 12 атак. Враг наступал в районах Лозовой, Кучеровки, Петропавловки, Колесниковки, Загрызового, Кругляковки и Первомайского.

Как рассказывал "Телеграф", 13 ноября россияне пытались штурмовать Купянск, однако наткнулись на украинский огонь. Для врага это завершилось утратой двух МТ-ЛБ, танка и нескольких десантников. В сети опубликовали видеоштурм.