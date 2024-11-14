Политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал, что задумал Трамп новым назначением

Fox News. ЭКСКЛЮЗИВ: Ожидается, что новоизбранный президент Дональд Трамп вскоре назначит представителя в Украине по миру, который возглавит переговоры по прекращению войны с Россией, сообщили многие источники Fox News Digital. "Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, человека с большим доверием, которому будет дана задача найти решение, достичь мирного урегулирования", — сказал один из источников. "Вы скоро это увидите". Сообщается, что некоторые советники поощряют Трампа подтолкнуть Киев согласиться на условия, которые заморозят линию фронта путем создания демилитаризованной зоны протяженностью 800 миль и позволят России сохранить незаконно захватившуюся землю, что составляет примерно 20% территории Украины".

Поскольку в этом же материале ссылаются на уже со всех сторон отрицаемый "разговор Трампа с Путиным" (однако с отсылкой в ​​Washington Post), то, вероятно, статью Fox News следует воспринимать скорее как составляющую мотивационной кампании, чем обсуждение реальных фактов или намерений Трампа действительно моментально завершить войну. Хотя "намерен вскоре найти человека, которому даст задачу найти решение" — это достаточно обтекаемая формулировка "ни о чем", чтобы Fox News прямо не обвиняли в фейке.

С другой стороны, отмечается тенденция действительно "молниеносных" решений Трампа – пока относительно кадровых назначений еще до инаугурации. То есть, все же есть вероятность, что Трампа соблазняет мысль, чтобы 20 января принять присягу, а 21 января сообщить, что он уже закончил войну в Украине, как и обещал.

Наконец, на самом деле это не требует реального прекращения войны. Это как с Северной Кореей: в 2019-м Трамп пообнимался на камеры с Ыном, заявил, что все порешал по поводу ядерных угроз Северной Корее… И все. Волна в инфопространстве пошла, лозунги Трампа разошлись, избиратели среагировали.

Следует понимать характер Трампа. Он действительно стремится к своему второму президентству начать с демонстрации результатов, радикально противоположных администрации Байдена. Или хотя бы из декларирования таких результатов. Значительная часть избирателей просто заметит, что он упомянул об успехах в Украине, и сразу об этом забудет. И пройдет минимум месяц, а то и полгода, пока снова кто-то не поднимет эту тему достаточно активно. А до того избиратели будут искренне уверены, что Трамп действительно крутой, все порешал за день, как обещал, и они не зря за него голосовали.

Другое дело, что без реальных полномочий (т.е. до инаугурации) никто ничего не сможет решить технически. Плюс Европа уже сказала, что не заинтересована в договоренностях Трампа с Путиным. Скажем, в Германии депутат Бундестага Михаэль Рот сделал жесткое заявление: "Он [Трамп] хочет положить конец этой войне в течение 24 часов. Не знаю, получится ли у него. Но если мы этого не хотим – это равнозначно навязыванию мира – тогда мы должны сейчас сказать США, что готовы взять на себя полную финансовую поддержку Украины. Мы готовы покупать оружие у США для Украины. И это наше предложение. Я не могу представить себе ничего другого. Это единственное, что я могу придумать, чтобы отказать президенту США Трампа звонить господину Путину".

Да, в ЕС пользуются достаточной популярностью и противоположными мнениями: там из-за избирательной активности накопилась достаточная "усталость от войны". Однако "европоцентричность" в противоположность "американоцентричности" как минимум в вопросах безопасности в любом случае становится все более популярной, причем практически во всех партиях.

На практике это действительно означает, что немногие заинтересованы позволить Трампу так взять, и единолично, без Брюсселя (и без Берлина с Парижем) решить вопросы войны в Украине и договоренностей с Путиным.

Так что все же более вероятно, что раскручиваемая сейчас история "Трамп уже практически готов завершить войну за 1 день" так и останется в привычном формате информационной бури, не больше. А настоящие договоренности продлятся месяцами, при обязательном участии Европы, с содействием реализации подхода "максимальное укрепление позиций Украины перед переговорами"… Короче, просто и быстро не будет.

И, конечно, это отодвигает выборы в Украине значительно дальше 25 мая.

Источник: пост Голобуцкого в Telegram