Байден хочет сделать Украине прощальный подарок, но финальное слово за Конгрессом

Советник главы Белого дома заявил, что это должно произойти через два месяца

Президент США Джо Байден перед тем, как передать власть Дональду Трампу, запросит у Конгресса дополнительные средства для оказания поддержки Украине в войне с Россией.

Об этом во время брифинга в Белом доме заявил советник президента по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, уходящая администрация видит необходимость в выделении денег Украине на следующий, 2025 год.

Салливан отметил, что в следующие два месяца Белый дом просигнализирует Конгрессу о необходимости оказания денежной помощи.

Напомним, в среду, 13 ноября, действующий президент США Джо Байден встретился в Белом доме со своим предшественником и преемником на посту главы государства Дональдом Трампом. Политики пожали руки, а Байден поздравил Трампа с победой.

Основной темой встречи двух американских политиков была мирная передача власти. Дональд Трамп заявил, что этот процесс будет настолько плавным, "насколько это возможно". Джозеф Байден отметил, что сейчас делается все возможное для мирного транзита власти.

Ранее "Телеграф" сообщал, что новым лидером Республиканской партии в Сенате США стал Джон Тьюн. Он выступает за поддержку Украины в войне с Россией.