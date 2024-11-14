Когда мобилизация в Украине может приостановиться: в ТЦК ответили

Мобилизационные мероприятия продолжаются

В Украине продлили военное положение и всеобщую мобилизацию. Конечным сроком мобилизации является 7 февраля 2025, однако ее могут также продлить.

Спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин рассказал "Суспільному", когда мобилизация может приостановиться. По его словам, мобилизационные мероприятия будут продолжаться, пока Украина потребует дополнительных сил для обороны.

"Нужно понимать, что мобилизационные меры продолжаются из-за того, что Россия более двух с половиной лет пытается уничтожить Украину, поэтому украинцы вынуждены защищать себя от российской агрессии. Для этого нужны как техника, так и военнослужащие. Силы обороны удерживают это давление, но для них необходимо пополнение, а ТЦК является основным механизмом мобилизации", — подчеркнул Истомин.

Представитель Полтавского ТЦК добавил, что как только призовут достаточное количество людей для комплектования сил обороны, то все меры, включая силовую мобилизацию и административные задержания исчезнут как явление.

Напомним, на днях министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина должна продолжать мобилизацию в 2025 году, чтобы держать оборону и выполнить цели и задачи, указанные в военной стратегии. В то же время Минобороны готово говорить с бизнесом по бронированию работников.

По словам министра, оборонное ведомство предоставляет другим министерствам информацию о том, сколько людей нужно для того, чтобы удерживать фронт и формировать резервы.

Также он отметил, что в министерстве "услышали, что экономика нуждается в резервировании". Он также добавил, что Минобороны "всегда будет открытым" для аргументов бизнеса.

Ранее "Телеграф" писал, что в ТЦК объяснили, смогут ли отправить военкомов на фронт. На сегодня никакой официальной информации по этому поводу не поступало.