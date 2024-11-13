Как стать на учет в ТЦК и какие документы для этого нужны

Если мужчина зарегистрировал новое место жительства, за определенный срок должен появиться в военкомате

Военнообязанные граждане Украины обязаны встать на учет в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Для этого нужно собрать пакет документов.

Адвокат АБ "Приходько и партнеры" Юлия Данилова объясняет, что в военкомат нужно подать автобиографию и две фотографии 3x4. Если гражданин является внутренне перемещенным лицом, необходима дополнительная справка ВПЛ, подтверждающая его статус.

Список документов для постановки на учет также включает в себя:

документ, удостоверяющий личность. Обычно это паспорт гражданина Украины;

гражданина Украины; индивидуальный налоговый номер, то есть РНОКПП;

то есть РНОКПП; военно-учетные документы (если он есть). К этому списку документов можно отнести военный билет или удостоверение о приписке;

или свидетельство о рождении;

документы о текущем семейном положении и наличии детей. Если гражданин зарегистрировал официальный брак и имеет детей, то для его взятия на военный учет может потребоваться копия свидетельства о браке и копия свидетельства о рождении детей;

Если гражданин зарегистрировал официальный брак и имеет детей, то для его взятия на военный учет может потребоваться копия свидетельства о браке и копия свидетельства о рождении детей; документы по образованию. Они необходимы для понимания, какой уровень образования есть у гражданина (например, общее среднее образование — лицо закончило общеобразовательное учебное заведение I-III степеней, высшее образование — получение образовательной степени бакалавр или магистр).

Юрист отмечает, что при смене места жительства военнообязанные должны зарегистрироваться в ТЦК и СП по новому адресу в течение 7 дней, иначе им грозит штраф за нарушение правил воинского учета.

Напомним, граждане, которые не стали на учет в определенный срок или вообще избегали постановки, могут получить штраф.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), а именно статье 210 установлен размер наказания. Штрафы колеблются в пределах:

в мирное время – от 3,4 до 5,1 тысячи грн;

в особый период (в том числе военное положение) – от 17 до 25,5 тысячи грн.

Ранее "Телеграф" писал, какой штраф можно получить за отсутствие документов во время проверки ТЦК. Во время военного положения военнообязанные мужчины должны предъявлять документы по требованию уполномоченного представителя военкомата, пограничника или полицейского.