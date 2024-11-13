Какой штраф можно получить за отсутствие документов при проверке ТЦК

Принять решение о наложении штрафа может руководитель военкомата

В Украине во время военного положения граждане должны носить с собой документы. В частности, мужчины должны иметь военно-учетный документ.

По Закону о мобилизационной подготовке и мобилизации мужчины от 18 до 60 лет должны предъявлять документы по требованию уполномоченного представителя ТЦК и СП, пограничника или полицейского. Отсутствие или отказ предъявить военно-учетный документ при проверке является административным нарушением.

Размер штрафа предусмотрен частью 2 статьи 210-1 Кодекса об админправонарушениях. Нарушение правил воинского учета или мобилизации карается штрафом от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Решение о наложении штрафа принимает руководитель ТЦК согласно требованиям части 2 статьи 235 КУоАП.

Отметим, что мужчинам в особый период нужно носить при себе не только паспорт, но и военный билет или приписное удостоверение. Военно-учетный документ можно получить в территориальных центрах комплектования, ЦНАПах или через мобильное приложение "Резерв+".

Наличие этих документов обязательно, ведь правоохранители могут проверять документы в любой момент. Отсутствие паспорта или военно-учетного документа может привести к задержанию.

Напомним, что военнообязанные и призывники должны стоять на учете в ТЦК и СП. Граждане, не вставшие на учет в определенный срок или вообще избегавшие постановки, могут получить штраф.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), а именно статье 210 установлен размер наказания. Штрафы колеблются в пределах:

в мирное время – от 3,4 до 5,1 тысячи грн;

в особый период (в том числе военное положение) – от 17 до 25,5 тысячи грн.

Кроме того, если военнообязанный сменяет место жительства, он должен сняться с учета в предыдущем территориальном центре комплектования и стать на учет в новом месте в течение семи дней. Для постановки на учет необходимо лично посетить военкомат.

Ранее "Телеграф" писал, действителен ли сейчас военный билет советского образца. Представители территориальных центров комплектования и правоохранительные органы имеют право проверять документы в общественных местах, поэтому важно следить за их актуальностью.