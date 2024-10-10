Возможно ли вступление Украины в ЕС без части территорий? В Еврокомисии объяснили

Дипломатия ЕС поддерживает восстановление территориальной целостности Украины

Европейский Союз выступает за евроинтеграцию Украины в рамках международно признанной территории, т.е, в границах 1991 года. Это включает в себя аннексированный Россией Крым, а также оккупированные российской армией части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Об этом во время брифинга в Брюсселе заявил представитель дипломатической службы Евросоюза Петер Стано. Он отметил, что позиция членов ЕС очень ясна и остается неизменной во всех официальных документах Европейского Союза.

"ЕС поддерживает восстановление суверенитета и независимости Украины в рамках ее международно признанных границ. Мы поддерживаем Украину и будем помогать ей в достижении этой цели столько, сколько потребуется", — заявил Петер Стано.

Накануне издание Financial Times сообщило, что внутри Организации Североатлантического договора (НАТО) ведется дискуссия о возможности принятия Украины в состав Альянса по т.н. западногерманской модели. Это значит, что оккупированные российскими войсками территории остаются под контролем Москвы, но страны Запада не будут этого признавать.

Украинские власти не согласны с такими предложениями и настаивают на том, чтобы Украина стала членом ЕС и НАТО в рамках международно признанных границ.

Как сообщал "Телеграф" ранее, новый генсек НАТО Марк Рютте не исключает разрешения Украине бить дальнобойным оружием в глубь России. По его словам, для этого есть все юридические основания.