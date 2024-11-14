Украинские чиновники надеются, что Трамп положит конец войне в Украине

Он обещал закончить войну за 24 часа

Победу Дональда Трампа на выборах президента США в Украине встретили неоднозначно, однако часть общества рада такому повороту событий. Ряд украинских чиновников надеется, что именно ему удастся завершить войну.

По их мнению, на данный момент ситуация на фронте складывается не в пользу Киева. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на анонимных украинских чиновников и военных.

"Некоторые украинские чиновники, военнослужащие и общественные деятели надеялись на победу Трампа на выборах, рассматривая это, как минимум, как шанс положить конец войне, которая, по их мнению, идет не в пользу Украины. Даже если эта возможность также сопряжена с рисками", — говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство украинцев разочаровала политика Байдена, который придерживался траектории "самосдерживания" и постоянно опасался эскалации конфликта. Именно поэтому он не давал разрешение на нанесении ударов вглубь РФ и "тормозил" поставки некоторых видов вооружения и техники.

С возвращением же Дональда Трампа в Белый дом есть надежда, что войну удастся завершить.

"Приход Трампа к власти дал Украине надежду. Он слишком прямолинейный человек, который не будет притворяться, что помогает нам, как это делали демократы. Он сильнее Байдена и готов принимать жесткие решения", — сказал ABC News украинский командир подразделения беспилотников, воюющего на востоке Украины.

Кроме этого ABC News сообщает о том, что Россия медленно продвигается в нескольких местах на линии фронта на востоке Украины, при этом украинские войска рассредоточены и испытывают нехватку живой силы.

"Единственный оставшийся путь — дипломатический", — приводит телеканал слова украинского военного.

Напомним, бывший госсекретарь США в предыдущей администрации Трампа Майк Помпео рассказал, что избранный президент не позволит России захватить Украину. Он убежден, что глава Белого дома понимает, что это противоречит стратегическим интересам США.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Дональд Трамп делал громкое заявление, что закончит войну за 24 часа, если станет президентом США. Помимо этого он давал много других обещаний.