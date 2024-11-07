Отказ от НАТО и не только: у Трампа придумали, как закончить войну в Украине

Трамп пока не одобрил конкретного плана завершения войны

Советники Дональда Трампа, который победил на президентских выборах в США, обсуждают сценарии завершения войны в Украине. Среди них — отказ от вступления в НАТО минимум на 20 лет и заморозка линии фронта.

Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. Отмечается, что все предложения расходятся с подходом Байдена, согласно которому Киев должен диктовать время начала мирных переговоров.

Команда Трампа рекомендуют заморозить войну на месте — закрепить захват Россией примерно 20% территории Украины, а также заставить Украину временно приостановить свое стремление присоединиться к НАТО, минимум на 20 лет.

Согласно первому пункту, нынешняя линия фронта замораживается, а на ней будет создана демилитаризованная зона. При этом, кто из третьих стран или международных организаций будет обеспечивать ее безопасность — осталось неясным.

В то же время предполагается, что США продолжают предоставлять Украине оружие, чтобы сдерживать дальнейшую российскую агрессию.

Источники подчеркнули, что Трамп пока не одобрил конкретного плана завершения войны в Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Дональд Трамп делал громкое заявление, что закончит войну за 24 часа, если станет президентом США. Помимо этого он давал много других обещаний.