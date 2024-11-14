Українські чиновники сподіваються, що Трамп покладе край війні в Україні

Раніше він вже обіцяв закінчити війну за 24 години

Перемогу Дональда Трампа на виборах президента США в Україні зустріли неоднозначно, проте частина суспільства рада такому повороту подій. Низка українських чиновників сподівається, що саме йому вдасться завершити війну.

На їхню думку, зараз ситуація на фронті складається не на користь Києва. Про це повідомляє ABC News з посиланням на анонімних українських чиновників та військових.

"Деякі українські чиновники, військовослужбовці та громадські діячі сподівалися на перемогу Трампа на виборах, розглядаючи це як мінімум як шанс покласти край війні, яка, на їхню думку, йде не на користь України. Навіть якщо ця можливість також пов’язана з ризиками", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що більшість українців розчарувала політика Байдена, який дотримувався траєкторії "самостримування" та постійно побоювався ескалації конфлікту. Саме тому він не давав дозвіл на завдання ударів углиб РФ і "гальмував" поставки деяких видів озброєння та техніки.

З поверненням же Дональда Трампа до Білого дому є надія, що війну вдасться завершити.

"Прихід Трампа до влади дав Україні надію. Він надто прямолінійна людина, яка не буде вдавати, що допомагає нам, як це робили демократи. Він сильніший за Байдена і готовий приймати жорсткі рішення", — сказав ABC News український командир підрозділу безпілотників, який воює на сході України.

Крім цього, ABC News повідомляє про те, що Росія повільно просувається в декількох місцях на лінії фронту на сході України, при цьому українські війська розосереджені і відчувають нестачу живої сили.

"Єдиний шлях, що залишився, — дипломатичний", — наводить телеканал слова українського військового.

Нагадаємо, колишній держсекретар США у попередній адміністрації Трампа Майк Помпео розповів, що обраний президент не дозволить Росії захопити Україну. Він переконаний, що глава Білого дому розуміє, що це суперечить стратегічним інтересам США.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Дональд Трамп робив гучну заяву, що закінчить війну за 24 години, якщо стане президентом США. Крім цього, він давав ще багато інших обіцянок.