Похолодает, но ненадолго: какой будет погода в Украине 15 ноября
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Ночные температуры будут колебаться около нуля
В пятницу, 15 ноября, в Украине ожидается облачная и прохладная погода. В большинстве областей возможен мокрый снег.
Синоптик Наталья Диденко сообщила об этом в своем Telegram-канале. По ее прогнозу мокрый снег выпадет в западных, северных и центральных областях, в то время как на юге и востоке страны серьезных осадков не предполагается.
Температура воздуха будет оставаться низкой, днем столбики термометров поднимутся до +1…+5 градусов. Такие температуры ожидаются на большинстве территории Украины. Только в южных регионах можно ожидать +6… +8.
Ветер будет северо-западного направления, умеренный, хотя на западе возможны сильные порывы, что дополнительно усилит чувство холода. Ночные температуры будут колебаться около нуля.
В Киеве 15 ноября прогнозируется мокрый снег. Температура ночью близка к нулю, днем – около +2 градусов.
Согласно прогнозу Диденко, в выходные придет потепление. Уже в субботу, 16 ноября, температура поднимется до +4...+7 градусов, а в воскресенье, 17 ноября, потеплеет еще больше — до +6...+12 градусов, в том числе в Киеве до +10 градусов.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой будет зима согласно народным приметам.