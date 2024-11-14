Похолодает, но ненадолго: какой будет погода в Украине 15 ноября

Ночные температуры будут колебаться около нуля

В пятницу, 15 ноября, в Украине ожидается облачная и прохладная погода. В большинстве областей возможен мокрый снег.

Синоптик Наталья Диденко сообщила об этом в своем Telegram-канале. По ее прогнозу мокрый снег выпадет в западных, северных и центральных областях, в то время как на юге и востоке страны серьезных осадков не предполагается.

Температура воздуха будет оставаться низкой, днем столбики термометров поднимутся до +1…+5 градусов. Такие температуры ожидаются на большинстве территории Украины. Только в южных регионах можно ожидать +6… +8.

Ветер будет северо-западного направления, умеренный, хотя на западе возможны сильные порывы, что дополнительно усилит чувство холода. Ночные температуры будут колебаться около нуля.

Прогноз погоды 15 ноября.

В Киеве 15 ноября прогнозируется мокрый снег. Температура ночью близка к нулю, днем – около +2 градусов.

Согласно прогнозу Диденко, в выходные придет потепление. Уже в субботу, 16 ноября, температура поднимется до +4...+7 градусов, а в воскресенье, 17 ноября, потеплеет еще больше — до +6...+12 градусов, в том числе в Киеве до +10 градусов.

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