Украину накроют дожди и снег: где ухудшится погода 14 ноября

Синоптик рассказала, каким областям готовиться к осадкам

В Киеве и других украинских городах ожидается первый снег, однако он будет мокрым. При этом стоит готовиться к гололедице.

Об этом в своем Telegram-канале пишет синоптик Наталья Диденко. Согласно ее прогнозам, в четверг, 14 ноября, первый снег выпадает в Киеве.

"Снег ожидается мокрый, но все же новинка метеорологическая. Поэтому дорогие водители, не шутите с безопасностью, это не тот повод. В столице ночью около нуля, днем ​​+2+3 градуса", — сказала Диденко.

Также она отметила, что в этот день мокрый снег, местами гололедица и налипание мокрого снега вероятны в северных, центральных и восточных областях.

"На западе завтра больше обойдется просто плотной облачностью. На юге – все же преимущественно дождь. Температура воздуха ночью около нуля, днем ​​+1+3 градуса, на юге +5+9 градусов", — подытожила синоптик.

На сайте Укргидрометцентра показали детально на карте, где 14 ноября следует ожидать осадки в виде мокрого снега, а где в виде дождя.

Напомним, ранее известный синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", какой будет погода в Украине в ноябре.