Бои за Купянск: где расположен город на карте и как далеко он от Харькова

Территория, на которой расположен Купянск, географически похожа на Киев

Российские военные неуспешно прорвались в Купянск, который находится в Харьковской области. Этот город расположен более чем в ста километрах от Харькова.

"Телеграф" рассказывает, где находится Купянск, какое расстояние от него до областного центра и что известно об этом городе. Важно отметить, что во время полномасштабной войны он был оккупирован 27 февраля 2022 г, но уже 10 сентября 2022 года Вооруженные силы Украины освободили его от захватчиков.

Так, расстояние между городом Харьков и городом Купянск напрямую составляет 105 км, а расстояние дорогами — 122 км.

Территория, на которой расположен Купянск, географически похожа на Киев – относительно высокие холмы и соседство с рекой Оскол с широкими поймами и рукавами, пишет Forbes. На правом берегу Оскола находится Купянск, а левый берег — низкий и равнинный.

Отмечается, что хотя Купянск и расположен в Харьковской области, но вряд ли есть угроза наступления на Харьков. Таже в случае выхода на берег Оскола россиянам пришлось бы форсировать реку и преодолеть еще 120 км до областного центра. Эти 120 км имеют ряд препятствий, таких как большой город Чугуев и река Северский Донец. То есть, россиянам было бы логичнее это делать из Белгородской области, ведь оттуда до города – не более 40 км.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в октябре текущего года была объявлена обязательная эвакуация из Купянска. Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сказал, что военная ситуация ухудшается и людям не могут гарантировать там проведение отопительного сезона, предоставление электроэнергии.