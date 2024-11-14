Купянск уже был в оккупации. Как город пережил российский террор в 2022 году (фото)

Освобождение города длилось более 2 недель

Информация о прорыве в Купянск российских войск всколыхнула украинцев, однако этот город на Харьковщине уже был в оккупации в начале войны. Но осенью в 2022 году украинские войска освободили его.

"Телеграф" расскажет и покажет, как город пережил оккупацию и как восстанавливался после нее.

С 27 февраля 2022 года Купянск оккупировали российские войска, однако уже 10 сентября того же года украинские бойцы пошли в наступление и освободили город. На протяжении почти 2 лет он находился на линии фронта и подвергался многочисленным обстрелам, ведь РФ не покидала попыток восстановить над ним контроль.

Потеря даже части города имела решающее значение для оккупантов, потому что поставки российских войск под Изюмом шли через железнодорожную станцию Купянск-Узловой. 12 сентября над городом был поднят украинский флаг, а через 6 дней появились сообщения об освобождении подразделениями ВСУ восточной части города.

Купянск в оккупации в 2022 году

Во время оккупации в 2022 в городе не было боев, но армия РФ продолжала свой террор. Отказывавшихся сотрудничать людей постоянно забирали "на подвалы". То есть в импровизированные камеры, где местами находилось по 400 спавших стоя душ. Этот штаб размещался в здании полиции. Задерживали даже предпринимателей, не желавших платить налоги россиянам.

Однако во время наступления ВСУ, поспешно убегая, россияне сожгли "личные дела" и другие документы. Они заметали следы своих страшных преступлений.

В сентябре 2022 года пограничники, тоже участвовавшие в освобождении Харьковщины, нашли в одном из подвалов Купянска пятерых подростков. Их россияне просто заперли, когда убегали. На момент освобождения дети сидели там уже семь дней.

Заметим, что Купянск географически разбросан и поделен на три части, все они соединены путепроводами, которые сейчас взорваны. Левый берег Купянска был освобожден 16 сентября. Освобождение города длилось более 2 недель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что во время попытки прорвать Купянск россияне применили запрещенную тактику.