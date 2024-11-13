Хочет ли Трамп говорить с Путиным: в Кремле ответили

У избранного президента США, по всей видимости, пока другие заботы

Команда избранного президента США Дональда Трампа пока не запрашивала разговор с Владимиром Путиным. Разговора между политиками не было.

Об этом рассказал спикер Путина Дмитрий Песков. Его слова приводят российские СМИ.

"Запросов на разговор с Путиным от команды Трампа пока не поступало", — говорится в сообщении.

При этом накануне Песков реагировал на заявления в западных СМИ о телефонном разговоре своего шефа, отметив, что такого не было.

Как сообщалось ранее, 10 ноября издание The Washington Post сообщило, что Трамп позвонил Путину и призвал того "не обострять войну" сославшись на большое военное присутствие США в Европе. Также там сообщили, что украинская сторона якобы была проинформирована об этом.

На следующий день в МИД Украины отметили, что ничего не знают об этом и никто их о разговоре не информировал.

11 ноября Трамп обнародовал вырезку из сюжета канала FOX с именами всех мировых лидеров, с которыми он уже успел провести телефонные разговоры, а именно лидеры Израиля, Канады, Саудовской Аравии, Франции, Индии, Южной Кореи и Украины. О Путине там не упоминалось.