"Может быть поддержка". У Зеленского прокомментировали скандальные кадровые решения Трампа

Многое зависит от действий Украины

Избранный президент США Дональд Трамп формирует свою команду исходя из интересов своей страны. Украина все равно будет работать с новой администрацией.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, пишет РБК-Украина. По его словам, Трамп "формирует команду для американцев из американцев".

Подоляк отметил, что заявления, которые делают в политическом процессе, и заявления, которые делают на той или иной должности, это две разные вещи. В то же время, он отметил, что при этом ключевым субъектом остается сам Трамп.

Подоляк считает, что Украине необходимо упорно продолжать контакт представителями новой администрации Трампа. В частности, с теми людьми, которые "смотрят иначе" на некоторые проблемы.

"Наша с вами задача — это четко объяснять свою субъектность… Будет ли это тяжело? Да. Будет ли какое-то сопротивление? Возможно. А может быть поддержка, если мы правильно расставим акценты", — сказал советник главы ОП.

Напомним, Трамп продолжает подыскивать кандидатов на ключевые посты и некоторые его решения вызывают непонимание даже среди его сторонников. Одними из самых спорных кандидатур является Тулси Габбард, претендующая на должность директора национальной разведки, и Мэтт Гетц, который может стать генеральным прокурором США.