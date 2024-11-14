Худенька і з пишною зачіскою: якою була 19-річна Юлія Тимошенко у день свого весілля (фото)

Політик була зовсім молодою, коли виходила заміж

Юлія Тимошенко – справжній ветеран української політики. Вона при владі вже близько 30 років і лишається народним депутатом навіть під час війни. Однак мало хто знає, як політик виглядала в молодості і яким вона була в день власного весілля в образі нареченої.

"Телеграф" розповість, як Юлія Тимошенко познайомилася зі своїм чоловіком та як вона виглядала у день весілля.

Юлія Тимошенко — заміж у 19 років

Юлія Тимошенко одружена зі своїм чоловіком Олександром уже 45 років. Виходячи за нього, вона взяла його прізвище. А за рік після весілля тоді ще студентка Юлія Тимошенко народила єдину дочку Євгенію.

А познайомилися Юлія та Олександр Тимошенко дуже цікаво. Після завершення літньої сесії в університеті студенткою Юлія Тимошенко поїхала на літо працювати старшою вожатою до піонерського табору. Там же піонервожатим влаштувався її знайомий Олександр Тимошенко. Піонервожаті не просто потоваришували, а й палко закохалися. Коли літо та підробіток у таборі закінчилися закохані вирішили відразу ж поєднати свої долі та одружилися.

У мережі є архівні весільні фотографії, на яких можна побачити Юлію Тимошенко в образі нареченої. На той час вона була худенькою та тендітною 19-річною дівчиною. Для весілля політик обрала закриту довгу сукню, яка гарно підкреслила фігуру. А на її голові була пишна хитромудра зачіска з прикріпленою довгою фатою. На одному зі знімком чоловік Олександр із густою темною шевелюрою тримає новоспечену дружину на руках.

Раніше "Телеграф" докладніше розповідав, як виглядає чоловік Юлії Тимошенко, скільки йому років та чим він займається. Він багато років живе у тіні дружини-політика.