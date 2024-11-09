Еще одно адское направление? В ВСУ рассказали, где РФ может начать штурм

ВСУ фиксируют перебрасывание сил

Украинские военные фиксируют подготовку оккупантов к штурму на юге страны. В настоящее время армия РФ перебросила туда часть войск и обновила боекомплекты.

Об этом рассказал спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире "Мы-Украина". По его словам, ситуация на фронте сейчас тяжелая и на нескольких направлениях уже ощутимо усиление давления россиян.

Волошин отмечает, что армия РФ продолжает обстрелы и удары по позициям украинских сил обороны, а также по городам, находящимся в прифронтовой зоне на юге Украины.

"Ситуация в целом мало чем отличается от той, которая складывалась две-три недели назад. Враг активно готовится к штурмовым действиям на определенных участках линии разграничения. Он проводит разведку и готовятся к началу штурмов", — отметил военный.

Он добавляет, что российские войска готовятся к попыткам прорвать оборону ВСУ. В настоящее время оккупанты пополнили запасы боекомплекта и переместили штурмовые группы на передовые позиции.

"Это свидетельствует о том, что в ближайшее время может начаться штурм наших позиций. Однако следует отметить, что речь не идет о масштабном наступлении, а лишь о локализованных штурмовых действиях на отдельных участках фронта", — объясняет Волошин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне продолжают оккупировать территории на фронте. Зафиксировано продвижение в Донецкой и Луганской областях.