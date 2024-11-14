Після перемоги Трампа Росія частіше атакує Україну з однієї причини

Таким чином, Кремль підвищує ставки перед інавгурацією новообраного президента США

За тиждень після перемоги Дональда Трампа під час виборів Росія збільшила інтенсивність атак безпілотників великої дальності на українські міста приблизно на 44%.

Протягом кількох днів Москва запускала у бік України понад сотню дронів щодня. Про це повідомляють аналітики ABC News.

Перемога Трампа на виборах, підтверджена рано-вранці 6 листопада, збіглася з активізацією використання Кремлем ударних безпілотників "Шахед" іранського виробництва для бомбардування українських цілей по всій країні.

"За даними, що щодня публікуються Військово-повітряними силами України, за тиждень після перемоги Трампа Росія запустила 641 ударний безпілотник по території України — у середньому понад 91 БПЛА на день", — йдеться у публікації.

ВПС України зафіксували 2286 запусків БПЛА по своїй території в період з 1 жовтня по 5 листопада, за середньої щоденної кількості запусків менше ніж 64 одиниць.

"Щоденна кількість російських безпілотників перевищила 100 протягом трьох із семи днів після президентських виборів у США, цей поріг було досягнуто лише п’ять разів за п’ять тижнів до цього. Рекорд у 145 безпілотників було встановлено 10 листопада", — повідомляють аналітики.

Зазначається, що Росія також часто запускає балістичні ракети разом із дронами, хоч і набагато рідше. ВПС повідомили про 88 ракет, випущених по країні в період з 1 жовтня по 5 листопада, і 12 протягом тижня після виборів. Це означає, що в середньому щодня в період до виборів було випущено трохи більш як дві російські ракети, а потім трохи менш як дві.

"У період з 1 жовтня по 5 листопада Росія атакувала Україну понад 2,2 тисячі ударних дронів. Протягом тижня після президентських виборів у США російська армія запустила по українських містах 641 дрон, або понад 91 БПЛА на день", — йдеться у статті.

За словами колишнього співробітника СБУ Івана Ступака, кількість російських атак дронами стабільно зростає в останні місяці. У серпні було зафіксовано 818 запусків, у вересні — 1 410, а у жовтні — 2 072. Ступак припустив, що мета Москви — завдати якомога більшої шкоди Україні до зміни влади у США.

Росія підвищує ставки, "бо вони хочуть поставити Україну в максимально складну ситуацію до інавгурації Трампа, — сказав ABC News Олег Ігнатов, старший аналітик з Росії аналітичного центру International Crisis Group. — Для Росії добре бути максимально сильною", — додав він, хоча і зазначив, що "події на місцях мають свою власну логіку", яка виходить за межі суто політичної.

Нагадаємо, окрім постійних обстрілів багатьох міст, українські військові фіксують підготовку окупантів до штурму на півдні країни. Зараз армія РФ перекинула туди частину військ та оновила боєкомплекти.