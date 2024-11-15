Теперь и через "Армия+". Как подать рапорт на перевод в другую часть онлайн

Командирского согласия теперь не нужно

Теперь украинские военнослужащие имеют возможность подавать рапорты на перевод в другие части в онлайн-режиме. Эта функция появилась в мобильном приложении "Армия+".

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров. По его словам, военные смогут избежать бюрократии и подать рапорт на смену места службы в считанные минуты.

"Процесс максимально удобен и занимает всего около 15 минут", — отметил Умеров.

Для оформления рапорта необходимо иметь военный билет или удостоверение офицера, а также рекомендательное письмо от части, куда планируется перевод. Если причиной перевода является состояние здоровья, нужно предоставить заключение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Министр обороны объясняет, что командирское согласие не является обязательным для подачи рапорта . Документ автоматически направляется в Кадровый центр ВСУ для рассмотрения, который должен дать ответ в течение 72 часов.

Однако в некоторых случаях Кадровый центр может обратиться к командованию воинских частей за согласованием, например, если речь идет о переводе между тыловыми или боевыми бригадами. Это касается также офицеров и тех, кто занимает офицерские должности.

В случае отказа "Армия+" указывает конкретную причину . Например, перевод невозможен, если военнослужащий прослужил в своей части менее 6 месяцев или с момента предварительного перевода по собственной инициативе прошло менее года.

Умеров добавил, что все основания для отказа четко определены Постановлением Кабинета Министров Украины №1291 от 12 ноября 2024 года.

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