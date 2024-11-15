Тепер і через "Армія+". Як подати рапорт на переведення в іншу частину онлайн

Командирської згоди тепер не потрібно

Відтепер українські військовослужбовці мають можливість подавати рапорти на переведення до інших частин в онлайн-режимі. Ця функція з'явилася у мобільному застосунку "Армія+".

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, військові зможуть уникнути бюрократії та подати рапорт на зміну місця служби за лічені хвилини.

"Процес максимально зручний і займає лише близько 15 хвилин", — зазначив Умєров.

Для оформлення рапорту необхідно мати при собі військовий квиток або посвідчення офіцера, а також рекомендаційний лист від частини, куди планується переведення. Якщо причиною переведення є стан здоров'я, потрібно надати висновок військово-лікарської комісії (ВЛК).

Міністр оборони пояснює, що командирська згода не є обов’язковою для подачі рапорту . Документ автоматично надсилається до Кадрового центру ЗСУ для розгляду, який має надати відповідь протягом 72 годин.

Однак у деяких випадках Кадровий центр може звернутися до командування військових частин за погодженням, наприклад, якщо йдеться про переведення між тиловими або бойовими бригадами. Це стосується також офіцерів та тих, хто обіймає офіцерські посади.

У разі відмови "Армія+" вказує конкретну причину . Наприклад, переведення не можливе, якщо військовослужбовець прослужив у своїй частині менш як 6 місяців або з моменту попереднього переведення за власною ініціативою минуло менше ніж рік.

Умєров додав, що всі підстави для відмов чітко визначені Постановою Кабінету Міністрів України №1291 від 12 листопада 2024 року.

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