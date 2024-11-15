Подполковник и командир ССО оказался предателем: что он сливал россиянам

Крот в силах специальных операций.

В Украине продолжают выявлять предателей среди военнослужащих, как это было недавно на Волыни. На госизмене разоблачили командира Сил специальных операций. СБУ поймала агента ГРУ, который передавал данные об украинских военных.

В результате спецоперации СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского разоблачили и задержали агента российской военной разведки, занимавшего должность командира подразделения Сил специальных операций Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Подполковник ВСУ завербовал российские спецслужбы еще до начала полномасштабного вторжения. Весной 2024 года его "активировали" для сбора разведывательных данных по операциям украинских военных.

Предатель использовал служебное положение для сбора секретной информации о диверсионно-разведывательных рейдах на Запорожском, Херсонском и Крымском направлениях. Особое внимание уделял данным о маршрутах перемещения украинских воинов, их вооружении и целях операций.

По данным следствия, российские кураторы планировали использовать полученную информацию для уничтожения украинских спецназовцев как на линии фронта, так и на оккупированных территориях юга Украины.

Во время обысков у задержанного изъяты средства конспиративной связи, компьютерная техника и накопители информации. Следователи установили, что вербовка состоялась из-за его российских связей.

Злоумышленнику объявили о подозрении по статье "государственная измена" (ч. 2 ст. 111 УКУ). В настоящее время подозреваемый находится под стражей. За совершенное преступление предусмотрено пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию провели военная контрразведка и следователи Одесского управления СБУ при процессуальном руководстве прокуратуры.

Ранее "Телеграф" писал, что на фронте задержали дронщика-изменника. Он наводил русскую артиллерию на собственную бригаду.