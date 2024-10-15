Наводил российскую артиллерию на собственную бригаду: на фронте задержали дронщика-предателя (фото)

У него изъяли мобильные телефоны с доказательствами работы на врага

Военная контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ РФ в Донецкой области. Информацию противнику передавал 22-летний оператор беспилотных систем одной из боевых бригад ВСУ, которая держит оборону на Краматорском направлении.

Как сообщили в СБУ, контрактник был дистанционно завербован кадровым сотрудником ФСБ Дмитрием Сороколетовым в 2023 году. Военнослужащий "сливал" ему локации своего подразделения БпЛА, занимавшегося корректировкой огня по атаковавшим Часов Яр россиянам. Эти данные нужны были оккупантам для ударов по позициям украинских дронщиков, мешавших их прорыву в город.

Помимо этого предатель пытался передать ФСБ координаты других подразделений ВСУ в районе Часового Яра. Его разоблачили и задержали заранее, что позволило предотвратить вражеские удары по локациям украинских войск.

По данным следствия, агент РФ попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских комментариев в российских Telegram-каналах, в которых поддерживал войну России против Украины. Во время обысков у него изъяли мобильные телефоны с доказательствами работы на врага.

Предателю сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал "Телеграф", в сентябре в Харькове задержали 45-летнего военнослужащего, который должен был скорректировать воздушный удар по одному из подразделений своей бригады ВСУ. В обмен на это предателю обещали "эвакуацию" в РФ. Там агент планировал вступить во вражеское войско и воевать против Украины.