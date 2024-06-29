Был отмечен за мужество посмертно: Зеленский наградил орденом бывшего журналиста "Телеграфа" Андрея Топчия

Всего наградами было отмечено 383 человека, из них 126 посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени бывшего журналиста "Телеграфа" и боевого медика стрелкового батальона Андрея Топчия. Он погиб в районе Работино Запорожской области, выполняя боевое задание

Об этом сказано в указе главы государства №383/2024. Награда была присвоена посмертно.

"За значительные заслуги в укреплении украинской государственности, мужество и самоотверженность, проявленные в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый личный вклад в развитие различных сфер общественной жизни, добросовестное исполнение профессиональной обязанности постановляю наградить орденом "За мужество" ІІІ степени Топчия Андрея Андреевича (посмертно) — журналиста", — сказано в документе.

Также президент наградил орденом "За мужество" III степени (посмертно) бывшую парамедикиню "Госпитальеров" Ирину Цыбух, которая погибла в конце мая. А орденом "За заслуги" ІІІ степени — военнослужащую и бывшую журналистку Аллу Пушкарчук (тоже посмертно).

Напомним, что 38-летний Андрей Топчий служил в ВСУ еще с 2014 года, так как имел острое чувство справедливости. Погиб 20 апреля 2024 года в ходе выполнения боевого задания в районе Работино Запорожской области, где ситуация накалилась в последнее время. Простились с Андреем Топчием 27 апреля в Киеве на Аллее героев на Лесном кладбище.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что жена украинского пилота требует присвоить ему Героя Украины посмертно. На счету Андрея Бакуна было свыше 200 боевых вылетов.