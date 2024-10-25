Труханова наградили медалью "За верность народу", украинцы негодуют (видео)

Городской глава также получил он военного подарки, в частности тубус от снаряда артиллерийской установки "Богдана"

Нацгвардейцы вручили мэру Одессы Геннадию Труханову медаль "За верность украинскому народу". Таким образом, военные отметили помощь города украинским защитникам.

Мэр получил награду от заместителя командующего бригадой Национальной гвардии "Спартан" Андрея Косяченко. Об этом стало известно в ходе внеочередной сессии Одесского горсовета в пятницу, 25 октября.

"Благодаря вашей щедрости мы смогли улучшить материально-техническое обеспечение и предоставить необходимые ресурсы для выполнения служебных обязанностей", — сказал Косяченко.

Также Геннадий Труханов получил он военного подарки, в частности тубус от снаряда артиллерийской установки "Богдана".

Стоит указать, что за 2024 год из бюджета Одессы было выделено 1,2 млрд гривен в помощь разным частям на фронте.

Реакции

Мэр Геническа, доброволец 24ОШБ Айдар Станислав Бунятов в своем Telegram-канале раскритиковал эту ситуацию:

"Пацаны, мне стыдно за вашего командира. Участвовать в таком кринже – некий пи**ец", — сказал он.

Украинский блогер и активист Сергей Стерненко выпустил пост в своем Telegram-канале по данному поводу. Он иронично напомнил, что Труханов также является кавалером ордена "За службу и доблесть", который ему вручил генерал Содоль.

В комментариях в соцсетях украинцы разделяют такую же позицию.

В то же время напомним, что летом текущего года Геннадий Труханов заявил, что Одессе нужны памятники генералу Михаилу Воронцову и российскому писателю Александру Пушкину, потому их не стоит сносить. Также осенью 2022 года стоял вопрос о демонтаже памятника российской императрице Екатерине II. Труханов тогда выступил против уничтожения памятника.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 17 сентября Сергей Стерненко заявил, что Геннадий Труханов якобы имеет российское гражданство. Политик, якобы даже оформлял российскую банковскую карту накануне полномасштабного вторжения — 9 февраля 2022 года.