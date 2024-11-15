Росіяни зайшли в село на Чернігівщині? У ДПСУ розповіли, що там відбулося

Ворог не припинив використовувати ДРГ

Інформація, яку розповсюджують російські пропагандисти, що ДРГ ворога нібито зайшла в місто Грем`яч Чернігівської області не відповідає дійсності. Росіяни встановили свій прапор на зруйнованому мосту через річку Судість, проте не перейшли його.

Про це "Телеграфу" розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. Він наголосив, що хоча активність російських диверсантів за останній час суттєво зменшилася, Росія не відмовилася від їхнього застосування, в тому числі й для психологічного впливу на українців.

"Сьогодні (15 листопада, — ред.) українські захисники на Чернігівщині виявили російський триколор, який був встановлений неподалік кордону на зруйнованому мосту через річку Судість. Заява російських пропагандистів, що ДРГ зайшла в Грем`яч не відповідає дійсності. Міст, біля якого диверсанти противника встановили свою ганчірку, вони не переходили. Територія, де від кордону діяла диверсійна група фактично відрізана річками, а в населених пунктах, які знаходяться між річками і кордоном, ніхто не проживає. До того ж через постійне підтоплення тієї території там не можливо облаштовувати належні фортифікаційні укріплення", — пояснив Демченко.

Представник ДПСУ наголосив, що Сили оборони України повністю контролюють цей напрямок і перебувають на максимально вигідних позиціях для оборони. Наразі на даному напрямку залучені додаткові засоби та діють протидиверсійні резерви.

Нагадаємо, російські пропагандисти заявили, що армія РФ нібито увійшла до села Грем'яч Чернігівської області, буцімто безперешкодно перейшовши кордон. Проте як пояснив Демченко, це черговий російський фейк.

Як повідомляв "Телеграф", військовий оглядач Денис Попович розповів, навіщо Росія імітує ракетні удари по Україні. На його думку, це певне послання США.