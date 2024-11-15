Кабмин утвердил новый порядок бронирования от мобилизации с 1 декабря: что изменится

Каждый год будут проводить мониторинг соответствия предприятий всем критериям

Кабинет министров обновил критерии бронирования от мобилизации и получения предприятиями статуса критически важных. Обновленный порядок начинает действовать с 1 декабря 2024 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что правительство провело аудит предприятий и организаций, имеющих статус критических и имеющих право бронировать работников.

По словам Шмыгаля, региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики. Также введен обязательный зарплатный критерий.

"Для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом — теперь обязательные пункты для бронирования работников. В частности, начисленная средняя зарплата в предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. Это позволит уменьшить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании", — отмечает премьер-министр.

Шмыгаль подчеркнул, что все бронирования с 1 декабря будут производиться через портал "Дия". Также будет проходить ежемесячный мониторинг соответствия предприятий и организаций всем критериям.

Для компаний, уже имеющих забронированных работников, введен переходный период до 28 февраля 2025 года. До этого времени они должны обновить документы в соответствии с новыми условиями.

"До этой даты все предприятия должны возобновить бронирование своих работников согласно новым условиям независимо от того, как и когда оно происходило", — подчеркнул Шмыгаль.

Ранее "Телеграф" писал, какие специалисты в Украине могут получить бронь от мобилизации. Некоторые предприятия могут забронировать всего половину своих работников.