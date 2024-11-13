В Минобороны рассказали, что будет с мобилизацией и бронированием в 2025 году

Служба в армии должна быть честью, говорит Умеров

В среду, 13 ноября, Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина должна продолжать мобилизацию в 2025 году, чтобы держать оборону и выполнить цели и задачи, указанные в военной стратегии. В то же время Минобороны готово говорить с бизнесом по бронированию работников.

Об этом он сказал на собрании Европейской бизнес-ассоциации. Цитирует его hromadske.

По словам министра, оборонное ведомство предоставляет другим министерствам информацию о том, сколько людей нужно для того, чтобы удерживать фронт и формировать резервы.

Также он отметил, что в министерстве "услышали, что экономика нуждается в резервировании". Он также добавил, что Минобороны "всегда будет открытым" для аргументов бизнеса.

"Мы со своей стороны зарезервировали количество людей, но должны продолжать мобилизацию. Поэтому мы всегда будем открыты, чтобы работать с ассоциациями и просим обратиться к нам и объяснить, аргументировать, как мы можем вам помочь… Мы уже помогли сделать резерв, но если нужно еще резервировать – нужно прийти и вместе пообщаться, и мы поможем", — сказал глава Минобороны.

Умеров рассказал, что Минобороны пытается сменить парадигму, чтобы служить в армии было честью. А мобилизация не воспринималась "бусификацией".

Ранее Телеграф писал, что в Одессе ТЦК забрал и отпустил священника "Московского патриархата".