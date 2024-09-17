Завидуйте молча: киевская судья красуется в брендовых вещах и любит дорогой отдых (фото)

Она является ценителем высокой моды и люксового отдыха

Елена Николаевна Кузьмишина, председатель Шестого апелляционного административного суда (г.Киев), привлекает внимание не только своей профессиональной деятельностью, но и пристрастием к итальянской моде и роскошному образу жизни. Ее гардероб — стоимостью в сотни тысяч гривен.

На публичных мероприятиях Кузьмишина появляется исключительно в брендовой одежде. Соответствующие фото публикует прессслужба Шестого апелляционного суда на своей фейсбук-странице. Ее гардероб состоит из вещей таких люксовых марок как Dolce&Gabbana, Max Mara и Loro Piana.

В частности, на одной из фото она позирует в платье Dolce&Gabbana, стоимость которого составляет 3145 евро. Это более 145 тысяч гривен по нынешнему курсу.

На другом – в блузке D.Exterior, которая стоит почти 500 евро. Есть и чуть более дешевая блузка – Max Mara из предыдущей коллекции. Сейчас она стоит около 300 фунтов стерлингов – 18 414 грн по нынешнему курсу.

Обувь также у нее недешевая. К примеру, эти утепленные лоферы стоят около 120 тысяч гривен. Loro Piana – это итальянский производитель одежды из шерсти и кашемира класса люкс. Также бренд продает обувь из этой же ценовой категории.

Декларация vs реальность

В официальной декларации судьи за 2022 год есть следующие пункты:

Жилой дом, квартира и земельный участок (приобретенные ранее).

Автомобиль TOYOTA CAMRY 2018 года выпуска, приобретенный за 930 тысяч гривен.

Наличные: 1,7 млн гривен и 75 тысяч долларов США.

На банковском счету: 156187 гривен.

В 2023 году при годовой зарплате в 2 978 529 гривен (около 248 210 гривен в месяц), ее долларовые сбережения выросли на 25 тысяч долларов, а гривневый счет уменьшился до 53 544 гривен.

При этом видно, что живет судья на широкую ногу, а также может позволить себе роскошный отдых на берегу Италии. Кстати, достаточно контрастирует с этим тот факт, что женщина ездит на довольно невзрачном, простеньком автомобиле, которому, к тому же, 6 лет. Toyota Camry 2018 сейчас можно купить не более чем за 18 тысяч долларов.

Роскошный отдых во время войны

Недавно Кузьмишин потратил 35 тысяч долларов на отдых в самой дорогой гостинице Сицилии — San Domenico Palace, Four Seasons Hotel. Это вызвало вопрос об источниках ее доходов, особенно учитывая, что выезд состоялся под видом сопровождения несовершеннолетней дочери в международную командировку с 27 августа по 7 сентября 2024 через КП "Лужанка" на Закарпатье.

Расследование НАБУ

Как сообщает "Антикор", Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование возможных фактов фальсификации распоряжений о командировках, незаконном обогащении и недекларировании расходов Еленой Кузьмишиной. Детективы проверяют источники доходов, которыми был оплачен ее отдых в Сицилии.

Интересно, что гостиница, в которой отдыхала Кузьмишина, – одна из самых роскошных на Сицилии. 5-звездные апартаменты располагают роскошными террасами с видом на море и гору Этну, фитнес-центр, салон красоты и открытый бассейн.

Стоимость 1 ночи здесь достигает десятков тысяч гривен. К примеру, в ближайшие свободные даты (1-5 ноября, а это уже далеко не высокий сезон) на сайте Booking апартаменты более 242 тысяч гривен (наименьший срок бронирования — 4 ночи). То есть выходит более 60 000 за ночь в самом дешевом двухместном номере этого отеля.

Ранее "Телеграф" также писал о том, в чем "засветилась" экс-заместительница Кулебы. Она носит Картье, Булгари и другие дорогие украшения. Стоимость ювелирки составляет десятки тысяч долларов.