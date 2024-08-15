В Украине зарегистрировали патриотическую торговую марку: что будут выпускать под брендом "Шухевич"

Под ним будут выпускать одежду, сувениры и прочее

В честь легендарного украинского военно-политического деятеля Романа Шухевича и его сына Юрия-Богдана Шухевича была зарегистрирована специальная торговая марка. Она должна стать символом украинской идентичности и патриотизма.

Бренд "Шухевич" зарегистрировала невестка Романа Шухевича, Александра-Лидия Шухевич, под ним будут производиться одежда, сувениры, печатная продукция, фильмы и другие товары.

Регистрация бренда

Согласно информации, предоставленной Специализированной информационной системой УКРНОИВИ, заявка на регистрацию бренда "Шухевич" была подана еще 24 октября 2022 года. Официально бренд зарегистрирован 14 августа 2024 года и патент будет действовать до 24 октября 2032 года.

Под брендом "Шухевич" планируется выпускать широкий ассортимент продукции, включая:

Металлические изделия, статуэтки, произведения искусства из бронзы и других металлов.

Сувениры, такие как магниты, футляры для очков, чехлы для смартфонов и ноутбуков.

Печатную продукцию: книги, газеты, календари, альбомы.

Кухонная посуда, включая кофейные и чайные сервизы, кружки для пива.

Одежда и обувь разных видов, а также эмблемы и значки.

Роман Шухевич – выдающийся украинский политический и военный деятель, ставший символом борьбы за независимость Украины. Как главнокомандующий Украинской повстанческой армией он активно боролся с большевиками и другими оккупантами. Юрий-Богдан Шухевич – его сын. Из-за чего он подвергся репрессиям от советского режима. Провел около 30 лет в советских тюрьмах и в СИЗО. Был членом Украинской Хельсинкской Группы и народным депутатом Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине обещают восстановить музей Шухевича после российского обстрела. Все необходимые расходы будут профинансированы из средств Фонда Порошенко.