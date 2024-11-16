Терпение Трампа не безгранично: может ли Вашингтон "слить" Украину

Ставки для Запада поднялись выше некуда

Смена власти в США породила много размышлений о том, что изменится для Украины и Запада в контексте российского вторжения. Некоторые аналитики считают, что у нового главы Белого дома Дональда Трампа может просто не хватить терпения, чтобы попытаться разобраться в ситуации.

Об этом говорится в материале Financial Times. Отмечается, что Трамп хочет завершить войну или поставить ее на паузу как можно быстрее, однако поскольку российские войска продолжают продвигаться, у Владимира Путина нет особой мотивации садиться за стол переговоров.

"Трамп, в своей тревожной решимости как можно скорее завершить войну, может вскоре обнаружить, что у Путина иные временные рамки и, по сути, иная цель", — рассказал британский историк, эксперт по теме холодной войны и внешней политики СССР Сергей Радченко

Издание пишет, что украинский президент Владимир Зеленский надеется на то, что после вступления в должность президент США быстро поймет, что он не сможет достичь соглашения с Кремлем и это приведет к резкому росту поставок вооружения в Украину.

Однако Радченко не исключает, что Трамп в этом случае обвинит Зеленского в несговорчивости и попросту "сольет" Украину.

"Американский президент вполне может решить вообще отказаться от Украины и таким образом положить конец войне, как он и обещал, позволив России одержать в ней победу", — сказал он.

Издание отмечает, что Украина уже начала выполнять роль передовой линии обороны НАТО, а потому для Альянса такой сценарий был бы катастрофой. Особенно если учесть, что Кремль воспримет жест Трампа, как самоустранение США из коллективной обороны Запада.

Тем самым, авторы материала отмечают, что ставки уже не могут быть выше.

Как сообщалось ранее, Зеленский хочет организовать встречу с Трампом как можно быстрее. А в СМИ сообщили, что он может предложить Вашингтону.